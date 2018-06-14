Суд арестовал главу Серпуховского района Подмосковья

Басманный суд Москвы арестовал главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, его обвиняют в действиях, нанесших бюджету ущерб в размере 62,8 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам судьи Юлии Сафиной, в отношении Шестуна была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 13 августа.

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Ранее сообщалось, что Шестун назвал обвинения против себя «фуфлом».

В начала апреля Шестун опубликовал на сервисе YouTube запись телефонного разговора с человеком, который, по его словам, является главой администрации губернатора Подмосковья Михаилом Кузнецовым. В ходе разговора человек говорит Шевтуну о том, что работать с ним больше не смогут. Подтверждение факта подобного разговора со стороны властей Подмосковья отсутствует. В следующем видеоролике, который был опубликован 19 апреля, Шестун обратился к президенту России, рассказав о давлении и угрозах. 20 апреля Песков сообщил, что не знает о сути обращения и заявил, что в Кремле ознакомятся с ним.