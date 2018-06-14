Сестры из США дважды родили детей в один день

Две родные сестры из американского штата Джорджия, Мара Мейган и Дженнифер Солис, родили детей в один день, сообщает Associated Press.

Отмечается, что девять лет назад сестры Мейган и Дженифер также впервые стали матерями в один день примерно в одно время.

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Оба младенца родились здоровыми, сообщили в больнице.

У Мейган родилась дочь, которую она назвала Ана Грейс, Солис назвала своего новорожденного сына Марко.

В госпитале не стали отвечать на вопрос журналистов о том, повлияли ли как-то врачи или матери на время рождения младенцев.

Ранее сообщалось, что сестры-близнецы из Соединенных штатов во второй раз родили близнецов.