Сестры из США дважды родили детей в один день
Две родные сестры из американского штата Джорджия, Мара Мейган и Дженнифер Солис, родили детей в один день, сообщает Associated Press.
Отмечается, что девять лет назад сестры Мейган и Дженифер также впервые стали матерями в один день примерно в одно время.
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Оба младенца родились здоровыми, сообщили в больнице.
У Мейган родилась дочь, которую она назвала Ана Грейс, Солис назвала своего новорожденного сына Марко.
В госпитале не стали отвечать на вопрос журналистов о том, повлияли ли как-то врачи или матери на время рождения младенцев.
Ранее сообщалось, что сестры-близнецы из Соединенных штатов во второй раз родили близнецов.