Суд отменил оправдательный приговор главе карельского «Мемориала» по делу о порнографии

Верховный суд Карелии отменил приговор главе отделения общества «Мемориал» в Карелии Юрию Дмитриеву, которого оправдали по обвинению в изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетней приемной дочери. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря суда Юлии Ермаковой, оправдательный приговор был отменен, а дело Дмитриева было отправлено на новое рассмотрение.

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Ранее сообщалось, что суд вынес оправдательный приговор в отношении Дмитриева.

Как отмечалось, Дмитриев был оправдан по обвинениям в нарушении части 3 статьи 135 УК России в редакции 2009 года («Развратные действия, совершенные в отношении лица, заведомо не достигшего 12-летнего возраста») и пункта «в» части 2 статьи 242.2 УК России («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).