Члена банды Басаева приговорили к 14 годам за теракт в Буденновске

Северо-Кавказский окружной военный суд вынес решение по делу уроженца Чечни Бадрудди Даудова, которого обвиняли в захвате заложников, участии в банде Шамиля Басаева и теракте в Буденновске в 1995 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

В июне 1995 года крупный отряд боевиков под руководством Шамиля Басаева и Абу Мовсаева напал на город Буденновск Ставропольского края. Террористы захватили в заложники более 1,6 тыс. жителей Буденновска, которых согнали в местную больницу. 17 июня российский спецназ предпринял попытку пойти на штурм больницы. Тогда погибли 129 человек, среди них 18 милиционеров и 17 военнослужащих, 415 человек получили огнестрельные ранения.

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«Суд назначил Даудову 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — заявила пресс-секретарь суда Алена Катькало.

В 2015 году Ессентукский городской суд арестовал Бадрудди Даудова.