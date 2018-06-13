Города Крыма остались без света
В центре Севастополя нет электричества, сообщает РИА «Новости».
По данным источника «Газеты.Ru», проблемы с электричеством наблюдаются также в Симферополе и Ялте.
В Севастополе не работают банки, платежные терминалы, нет электричества в торговых центрах и частных домах.
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Автозаправки переходят на дизель-генераторы. Некоторые дома также подключают генераторов малой мощности. Сообщается о перебоях с мобильной связью.
По данным МЧС, в настоящее время «Крымэнерго» устанавливает причину отключения элеткричества, уточняется число пострадавших населенных пунктов.
Ранее около 200 тысяч домов остались без электричества в канадской провинции Онтарио. Всему виной гроза с сильными порывами ветра.