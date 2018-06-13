В Москве в среду ожидается до +22°С

В Москве во среду, 13 июня, ожидается до +22°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +20 до +22°С.

Днем переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре. Сообщалось, что в течение дня в Москве будет облачно с прояснениями, во второй половине дня и вечером дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с, при грозе порывы 17-22 м/с. В ведомстве порекомендовали гражданам быть осторожными и внимательными, а также не находиться под шаткими конструкциями при сильных порывах ветра.