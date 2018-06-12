В Орландо обнаружили мертвыми всех захваченных в заложники детей

В американском городе Орландо мужчина, который более 12 часов удерживал в заложниках четырех детей, покончил с собой, детей обнаружили мертвыми. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что детей нашли мертвыми вечером 11 июня.

Ранее сообщалось, что мужчина захватил годовалого ребенка, а также детей в возрасте 6, 10 и 11 лет в качестве заложников.

В полицию обратилась женщина с жалобой на избившего ее молодого человека. Когда сотрудники правоохранительных органов попытались задержать мужчину, он открыл огонь и ранил одного из полицейских, который перенес операцию и в настоящее время находится в критическом состоянии. После этого мужчина забаррикадировался в квартире, взяв детей в заложники.