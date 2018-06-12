В США мужчина более 12 часов удерживает детей в заложниках

В США мужчина более 12 часов держит в заложниках четырех детей. Об этом в твиттере сообщила полиция.

Отмечается, что это происходит в Орландо, где мужчина захватил годовалого ребенка, а также детей в возрасте 6, 10 и 11 лет в качестве заложников.

Также уточняется, что в полицию обратилась женщина, после того как ее молодой человек избил ее. Когда сотрудники правоохранительных органов попытались задержать мужчину, он открыл огонь и ранил одного из полицейских, который перенес операцию и в настоящее время находится в критическом состоянии. После этого мужчина забаррикадировался в квартире, взяв детей в заложники.

Ранее в Северном Голливуде произошла стрельба, в результате которой были госпитализированы семь человек.