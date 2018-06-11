Мосгаз опроверг сообщение о взрыве газа на юго-востоке столицы

Представители компании Мосгаз сообщили, что информация о взрыве бытового газа в доме на юго-востоке Москвы не соответствует действительности, передает РИА «Новости».

«Бригада аварийно-спасательного формирования АО «Мосгаз» оперативно прибыла на место. Специалисты МОСГАЗа провели проверку и установили, что хлопка газа не было, бытовой газ не является причиной пожара. Все элементы системы газоснабжения в порядке», — рассказали в Мосгазе.

Реклама

В ведомстве также отметили, что несущие конструкции здания, расположенного на 1-й Дубровской улице не были повреждены в результате произошедшего. На месте работают сотрудники городских экстренных служб, устанавливается причина пожара.

Ранее сообщалось, что при взрыве газа в доме на юго-востоке Москвы погиб человек.