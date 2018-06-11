При пожаре в лондонской больнице пострадали семь человек

В больнице в лондонском боро Энфилд произошел пожар, в результате которого пострадали семь человек. Об этом сообщается на сайте пожарной службы города.

Как сообщается, 45 человек были эвакуированы до прибытия пожарной бригады. Семерым пациентам оказали медицинскую помощь после того, как они отравились дымом. Еще 15 человек на время поместили в другое учреждение.

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На месте работали восемь пожарных расчетов и 58 пожарных. Причина возгорания, которое произошло в подвале больницы, устанавливается.

Ранее сообщалось, что в центральном районе Лондона Найтсбридж произошел пожар в пятизвездочной гостинице Mandarin Oriental.