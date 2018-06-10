В Грузии задержали подозреваемых в нападении на российского парапланериста

МВД Грузии произвело задержание четырех человек, которых подозревают в нападении на российского парапланериста Федора Челышева, сообщается на сайте ведомства.

«Следствием установлено, что 9 июня текущего года, в Гудаури, около территории гостиницы «Бидара», на граждан России Федора Челышева и Сергея Дементьева напали и повредили их автомобили», — говорится в заявлении МВД Грузии.

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Также отмечается, что в данный момент ведется следствие в отношении подозреваемых ведется следствие по факту физического насилия над Челышевым. На сайте добавили, что совершенное преступление карается лишением свободы на срок от одного до трех лет.

Ранее сообщалось, что в Грузии избили российского парапланериста.