Уволенную за фото в купальнике омскую учительницу позвали в школу

Молодая учительница истории, которая была вынуждена уволиться из школы в Омске из-за появившихся в сети фото в купальнике, сможет продолжить работать учителем, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Омской области.

«Сегодня в региональном Минобразования прошла встреча министра Татьяны Дерновой с Викторией Поповой и руководством школы по поводу случившейся истории, основой которой стали возмущения родителей. В ходе встречи обсуждались варианты урегулирования конфликта и был решен вопрос с дальнейшим трудоустройством Виктории учителем», — говорится в комментарии.

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Представитель пресс-службы пояснил, что в ходе встречи девушке предложили вернуться на работу учителем в ту же или другую школу.

Ранее сообщалось, что в Омске учительнице истории пришлось уволиться из-за фотосессии в купальнике. Руководство школы посчитало, что девушка нанесла ущерб имиджу учебного заведения и опорочила высокое звание педагога.