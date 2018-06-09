Суд во Франции бессрочно продлил арест Павленского

Во Франции следствие бессрочно продлило арест художнику-акционисту Петру Павленскому после поджога здания Banque de France в рамках художественного перформанса. Об этом в фейсбуке сообщила его гражданская жена Оксана Шалыгина.

«Следователь продлила ему содержание под стражей бессрочно, до основного суда по делу», написала Шалыгина.

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По ее словам, Павленский находится в прекрасной физической форме, он «бодр и весел».

В октябре 2017 года Петр Павленский поджег здание Банка Франции в Париже. После этого художника поместили под стражу.