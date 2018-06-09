В ОНК рассказали о местонахождении Улюкаева

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев начал отбывать наказание в Тверской колонии №1, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зампредседателя ОНК Москвы Еву Меркачеву.

Она отметила, что ФСИН по закону не может раскрыть местонахождение бывшего министра.

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«Однако от других осужденных мы узнали, что Улюкаев находится в колонии №1 Тверской области. Это колония строгого режима, однако в ней мало рецидивистов. Больше именно «первоходок»», — сказала Меркачева.

По ее словам, Улюкаев сейчас находится на карантине, но скоро будет переведен в камеру.

Ранее источник сообщил, что экс-генерал ФСБ Олег Феоктистов обратился суд с просьбой вернуть $2 млн, переданные Улюкаеву в качестве взятки.