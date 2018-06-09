Суд продлил арест фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне»

Нескольким фигурантам дела о крупном пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово продлили арест, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Центрального районного суда города.

Арест экс-гендиректору компании-собственника ТЦ Юлии Богдановой был продлен до 24 августа, до этого же срока арестован сотрудник ЧОП Сергей Антюшин, который, по данным следствия, не включил вовремя систему оповещения о пожаре.

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Также до 11 сентября останется под арестом начальник пожарного звена Сергей Генин.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин призвал очевидцев помочь в расследовании пожара в «Зимней вишне».

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.