Путин приготовил и попробовал блюда кухни Китая

Президент России Владимир Путин в рамках встречи с китайским лидером Си Цзиньпином приготовил блюда кухни Китая, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на китайский телеканал ССТV.

Отмечается, что Путин и Си Цзиньпин занимались приготовлением тяньцзиньских деликатесов, в частности гоубулей, местного блюда, которое напоминает пельмени. Один из участников китайской делегации поднял большой палец вверх, чтобы оценить кулинарное изделие Путина.

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Также сообщается, что лидеры стран попробовали блюдо, которое напоминает фаршированные блины. В тяньцзиньские «блины» обернуты мясо и овощи, такая пища считается традиционной утренней едой во многих городах Китая.

Ранее сообщалось, что Путин первым из мировых лидеров получил китайский орден дружбы от Си Цзиньпина.