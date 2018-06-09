После взрыва газа в жилом доме Хабаровского края возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели человека после взрыва газа в жилом доме поселка Октябрьский Хабаровского края. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета России по региону.

«Ночью 9 июня 2018 года в квартире на втором этаже жилого пятиэтажного дома, расположенного в поселке Октябрьский, обнаружено тело хозяина квартиры 1929 г.р. Еще один мужчина 1955 г.р. получил ожоги и доставлен в больницу. По предварительным данным, в квартире взорвался бытовой газ», — говорится на сайте ведомства.

Реклама

Отмечается, что дело возбуждено по второй части статьи 238 Уголовного кодекса, «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Также на сайте ведомства заявили, что на месте происшествия работают следователи, сотрудники полиции и МЧС. Отмечается, что к месту инцидента вылетела усиленная следственно-оперативная группа.

Ранее источник сообщил, что в Хабаровском крае произошел взрыв газа в жилом доме.