Замминистра МВД опроверг сообщения об уничтожении архивных карточек репрессированных

Заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов заявил, что карточки, которые содержат информацию о репрессированных в советские годы, подлежат вечному хранению. Об этом сообщается на сайте Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

Сообщается, что на заседании президентской межведомственной группы в Йошкар-Оле исполнительный директор Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал» Елена Жемкова задала вопрос об уничтожении архивных карточек. Такая информация ранее появилась в газете «Коммерсантъ» — в издании сообщили, что карточки якобы уничтожают по секретному приказу 2014 года.

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«Игорь Зубов ответил, что карточки являются документом строгой отчетности и подлежат хранению вечно», — говорится на сайте.

Также зубов подчеркнул, что вопрос об отсутствии какой-либо конкретной карточки необходимо рассматривать отдельно.