В Челябинске пьяный мужчина открыл огонь по подросткам

В Челябинске мужчина в состоянии алкогольного опьянения обстрелял подростков у школьного лагеря из пневматического оружия, передает РИА «Новости».

По словам источника в правоохранительных органах, подростки из школьного лагеря гимназии №63 играли за пределами территории школы без надзора. Мужчина из соседнего дома выстрелили несколько раз по детям из пневматического оружия.

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«Помощь медиков потребовалась 12-летнему подростку. К нему прибыла скорая помощь, его осмотрели врачи, у мальчика ссадины руки и бедра, огнестрельных ранений нет, угрозы здоровья также нет. Его не госпитализировали», — рассказал источник в горадминистрации.

СК по региону возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

Ранее сотрудник главного управления криминалистики Следственного комитета Сергей Коротких сообщил о росте популярности темы «скулшутинга» или массовых расстрелов в школах среди российских пользователей интернета.