Источник: Винника объявили в международный розыск по делу о хищении

В МВД России приняли решение объявить в международный розыск россиянина Александра Винника, которого задержали на территории Греции в связи с делом о хищении неизвестными 750 млн руб. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, 21 мая 2018 года было возбуждено уголовное дело по факту хищения средств в сфере компьютерной информации, а Винника объявили в розыск 1 июня.

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По словам источника, имея доступ к бирже btc-e.com, Винник наладил контакты с продавцами и покупателями криптовалют, а при личной встрече с ними он договаривался об особых условиях ввода, обмена и вывода криптовалют и фиатных денежных средств, похищенных у граждан и организаций в России. Затем денежные средства были обналичены неустановленными соучастниками.

«Среди прочих обналичивали денежные средства, похищенные со счетов банков, расположенных на территории Российской Федерации, которые ранее были похищены путем взлома сети банков посредством использования вируса «Бухтрап», — привел источник слова постановления.

По оценке следствия, ущерб от таких действий превысил 750 млн руб.

Ранее адвокат Тимофей Мусатов, который представляет интересы Винника, заявил, что у его подзащитного хорошие шансы на возвращение в Россию.