В Кении 800 тысяч человек пострадали из-за наводнения

Управление Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам заявило, что в Кении около 800 тысяч человек пострадали из-за наводнений. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, из-за наводнений, которые вызваны сильными дождями, погибли 186 человек, а около 300 тысяч покинули свои дома.

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При этом из-за проблем вызванных наводнение в Кении были зафиксированы случаи заражения холерой.

Ранее отделение Международного комитета Красного Креста в Кении назвало число погибших за прошедший месяц в результате наводнений в стране.

Как отмечалось, власти страны продолжают перевозить пострадавших в безопасные районы.