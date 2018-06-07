Госдума разрешила ставить мигрантов на учет в нежилых помещениях

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, вносящий уточнения в миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщает РИА «Новости».

Документ вносит изменения в закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». Законодательная инициатива уточняет понятия «место пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации» и «сторона, принимающая иностранного гражданина в Российской Федерации».

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Местом пребывания будет являться жилое помещение, не являющееся местом жительства, или иное помещение, в котором иностранный гражданин или лицо без гражданства фактически проживает (регулярно использует для сна и отдыха), либо организация, где иностранный гражданин или лицо без гражданства подлежит постановке на учет по месту пребывания.

Предлагается закрепить перечень мест пребывания, по адресу которых иностранный гражданин будет подлежать учету.

По мнению правительства, которое является автором инициативы, это позволит устранить правовую неопределенность о том, кто несет ответственность за неисполнение обязанности по постановке иностранного гражданина на учет по месту пребывания.