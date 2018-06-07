В Москве в четверг ожидается до +16°С

В Москве в четверг, 7 июня, ожидается до +16°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +14 до +16°С.

Днем переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/c.

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С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее в МЧС предупредили, что на территории Московской области могут произойти заморозки. Отмечалось, заморозки возможны в столичном регионе в утренние и ночные часы.

В ведомстве призвали жителей столицы быть внимательными при переходе через улицы и дороги, а автомобилистов снизить скорость и отказаться от лишних маневров.