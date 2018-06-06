Бастрыкин призвал очевидцев помочь в расследовании пожара в «Зимней вишне»

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин встретился с потерпевшими и родственниками погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Председатель СК России поручил следователям обратиться через средства массовой информации ко всем возможным очевидцам и свидетелям трагедии, у которых могли сохраниться видеозаписи, представляющие интерес для расследования», — говорится в сообщении.

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По словам Бастрыкина, это поможет выстроить наиболее полную и объективную картину произошедшего.

Ранее сообщалось, что суды приостановили работу сотен ТЦ в России по итогам масштабных проверок, которые были организованы после пожара торгового центра «Зимняя вишня».