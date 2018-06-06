Суды приостановили работу сотен ТЦ в России из-за нарушений безопасности

Руководитель департамента надзорной деятельности МЧС России Ринат Еникеев сообщил, что судами было принято решение о приостановке деятельности 391 торгового центра в стране по итогам масштабных проверок, которые были организованы после пожара торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, передает РИА «Новости».

«Проведено на сегодняшний день более 60 тысяч проверок, на 30 тысячах выявлены серьезные недостатки — более 260 тысяч нарушений пожарных нормативов», — сказал Еникеев в ходе выездного заседания комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и МЧС.

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Он также отметил, что более тысячи объектов изначально являлись зданиями производственно-складского и иного назначения, и только потом были реконструированы под нужды торгового центра, аналогично ТЦ «Зимняя вишня».

«Изначально срок был до 30 мая, но, учитывая огромный пласт работы, министр представит отчет 30 июня», — сказал он.

По словам Еникеева, всего будет проверено 85 тысяч объектов.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил проверить контролирующие органы на коррупцию после пожара в Кемерово.