В Госдуме отреагировали на заявление о следах взрывчатых веществ на обломках Ту-154

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа дал комментарий после того, как польская комиссия по расследованию авиакатастрофы под Смоленском 2010 года сообщила об обнаружении на обломках самолета и теле одной из жертв крушения взрывчатых веществ. Об этом сообщает RT.

По словам Чепы, такие заявления требуют тщательного анализа, сделанного компетентными специалистами.

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«Есть структуры, которые специализируются на таких моментах, а есть приглашенный абы кто. Это попытка по-прежнему искать в темной комнате черного кота, которого там нет, и продолжение русофобской песни», — заявил Чепа.

Он добавил, что такие заявления являются очередным вбросом и попыткой поднять шум, за которой ничего не стоит.

Ранее в Польше заявили о следах взрывчатых веществ на обломках Ту-154 Качиньского.