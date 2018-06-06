Украинские пограничники признали превосходство России на Азовском море

Пресс-секретарь украинской Государственной пограничной службы Олег Слободян рассказал, что Украине не хватает ресурсов и техники для противостояния российской стороне в Азовском море. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Слободяна, Россия продолжает демонстрировать силу в регионе, но украинская сторона готова ответить, если Москва решит действовать «агрессивно и неадекватно». При этом оснащение Украины уступает российскому.

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«Если говорить о каком-то ответе в силовом формате, то, конечно, тут государственной пограничной службы недостаточно, у нас ограничены наши ресурсы и даже ресурсы нашей морской охраны», — заявил Слободян.

Он отметил, что украинские катера устарели и уступают возможностям российских пограничников в регионе.

Ранее в украинской Госпогранслужбе пожаловались, что с 30 апреля российская сторона ежедневно останавливает украинские невоенные суда.