Госдума добавит русский язык к родным

Депутаты Госдумы пообещали изменить закон о языках ко второму чтению. Об этом сообщил глава думского комитета по образованию Вячеслав Никонов, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Предполагается, что ко второму чтению законопроект будет вводить обязательное изучение родного языка в республиках, однако в качестве такового можно будет выбрать русский язык.

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«Изучение родного языка должно быть обязательным для тех людей, которые выбирают изучение этого языка», — пояснил Никонов.

По мнению депутатов, это снимет все вопросы, возникшие по отношению к изначальному законопроекту. В ранней редакции он предлагал закрепить в законе об образовании норму о том, что преподавание и изучение государственных языков республик России должно осуществляться только на «добровольной основе».

Однако инициатива вызвала неоднозначную реакцию со стороны национальный республик. В то же время руководство фракции ЕР настояло на компромиссном варианте законопроекта. По словам авторов нового варианта закона, подобная поправка снимет все противоречия.

По нему, законные представители обучающихся несовершеннолетних и сами обучающиеся смогут сами выбирать родной язык для изучения, в том числе и русский. Кроме того, депутаты планируют принять постановление о создании Фонда родных языков, который мог бы способствовать созданию учебников языков народов России, а также созданию соответствующих образовательных стандартов.

8 июля пройдет расширенное заседание комитета по образованию, по итогам которого и будут объявлены предстоящие правки в закон. По словам первого заместителя руководителя думской фракции ЕР Андрея Исаева, здесь будет принята та же схема, что и с законопроектом о контрсанкциях. Депутаты примут инициативу в первом чтении в изначальном виде, но заранее объявят, какие поправки будут во втором.