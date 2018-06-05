МЧС сообщило о локализации пожара в казанском ТЦ «Порт»

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Главное управление МЧС России по Татарстану сообщило о локализации пожара в торговом центре «Порт» в Казани, передает РИА «Новости».

«В 12.59 мск пожар на первом этаже локализован на площади 200 квадратных метров. Угроза обрушения конструкций снята», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Татарстану Андрей Родыгин.

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Из торгового центра были эвакуированы сотрудники охраны и персонала, пострадавших нет. По информации спасателей, горение происходит на первом этаже, в блоке Б, открытого огня нет, идет тление. К тушению привлечены 135 человек и 36 единиц техники.

Ранее МЧС предупредило об угрозе обрушения казанского ТЦ «Порт» из-за пожара. По факту пожара было возбуждено уголовное дело.