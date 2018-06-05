МЧС предупредило об угрозе обрушения казанского ТЦ «Порт» из-за пожара

Официальный представитель Главного управления МЧС России по Татарстану Андрей Родыгин сообщил о том, что в казанском торговом центре «Порт», где пожарные не могут добраться до очага возгорания, существует угроза обрушения конструкций из-за пожара, передает РИА «Новости».

«Из-за очень высокой температуры существует угроза обрушения – температура более 1000 градусов. Пожарные пока не могут подобраться к очагу возгорания, их силы направлены на то, чтобы снизить температуру», — заявил Родыгин.

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Сообщается, что горение происходит на первом этаже в блоке Б, открытого огня нет, происходит интенсивное тление. В ликвидации участвуют 135 человек и 36 единиц техники, организован подвоз воды сотрудниками коммунальных служб.

Ранее сообщалось, что в Казани посетителей ТЦ эвакуировали из-за пожара.