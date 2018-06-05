ОБСЕ раскритиковала публикацию на Украине списка «изменников» с именами журналистов

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир направил властям Украины письмо, в котором назвал неприемлемым публикацию списка «изменников» с именами журналистов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган опубликовала список «изменников», критиковавших действия Киева после инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко. В списке из 26 имен оказались двое журналистов: Мирослава Гонгадзе и Сергей Томиленко. Томиленко является главой союза журналистов Украины.

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«Публиковать список с именами журналистов, обвинять их в измене — неприемлемо и опасно. Это может иметь серьезные последствия для безопасности журналистов. Я призываю власти вмешаться и прекратить такую практику, особенно ту, которой занимаются представители властей, учитывая уязвимую и трудную среду на Украине в данный момент», — отметил Арлем Дезир.

Ранее сообщалось, что Аркадий Бабченко запросил за интервью $50 тыс.