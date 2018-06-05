В Москве во вторник ожидается до +15°С

В Москве во вторник, 5 июня, ожидается до +15°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +13 до +15°С.

Днем переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/c, местами порывы до 13-18 м/c.

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С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что в Москве объявлен желтый уровень опасности 5 июня из-за сильного ветра и грозы.

Как отмечается, уровень погодной опасности в указанном регионе продолжает оставаться повышенным.

Уточняется, что в других областях также возможны дождь и грозы.