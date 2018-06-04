Путин уволил главу МЧС по Кемеровской области

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Александра Мамонтова с поста главы управления МЧС по Кемеровской области. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить от занимаемой должности генерал-майора внутренней службы Мамонтова Александра Сергеевича, начальника Главного управления министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кемеровской области», — говорится в документе.

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Ранее Мамонтов был арестован на два месяца. Он является фигурантом в деле о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

Следствие подозревает его в халатности и растрате.