Украинский спецназовец «перерезал» горло товарищу на детском празднике

В украинском городе Энергодаре на празднике в честь Дня защиты детей выступила группа бойцов спецназа, один из которых показал прием, в ходе которого «перерезал» горло товарищу. Об этом пишет «Украинская правда».

На кадрах с события, опубликованных на YouTube, видно, как двое спецназовцев демонстрируют приемы рукопашного боя. Показывая прием, один из бойцов поставил другого на колени и «перерезал» горло. В этот момент у «жертвы» действительно хлынула красная жидкость, напоминавшая кровь. Она, по-видимому, была бутафорской.

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Выступление вызвало шквал критики от пользователей, в том числе в комментариях под видео.

Мэр города Павел Музыка отметил, что к нему обращались несколько родителей, поскольку их дети стали свидетелями выступления спецназовцев. По его словам, бойцов предупреждали, чтобы не было оружия.

«Сейчас отправили письмо к руководству части с требованием разобраться, кто такое допустил », — сказал Музыка.

В военной части, в которой служат выступившие бойцы, комментировать инцидент отказались.