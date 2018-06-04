Прошение Вышинского об отказе от гражданства Украины отправлено Порошенко

Адвокат Андрей Доманский, который защищает интересы главы портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского на украинском суде, рассказал, что прошение его подзащитного об отказе от гражданства Украины было направлено президенту страны Петру Порошенко, передает РИА «Новости».

По словам Доманского, прошение об отказе от украинского гражданства было отравлено украинском президенту.

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«…окончательного подтверждения, что оно уже в администрации (президента Украины. – Газета.Ru), нет», — сказал Доманский.

Ранее Доманский заявил, что воры проникли в квартиру руководителя портала РИА «Новости» Украина через балкон. Украинская полиция предполагает, что неизвестные проникли через окно балкона.