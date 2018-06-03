На Украине возбудили уголовное дело после ограбления квартиры Вышинского

Адвокат журналиста Кирилла Вышинского Андрей Доманский рассказал, что полиция завершила осмотр его ограбленной киевской квартиры, передает РИА «Новости».

По словам адвоката, дело внесено в единый реестр досудебных расследований Украины, что соответствует возбуждению уголовного дела в российской практике.

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«Следы и вещдоки изъяты, соседи опрошены… Заявление подано, ведомости внесены в ЕРДР», — сказал адвокат.

Он добавил, что воры проникли в квартиру Вышинского через балкон.

Ранее жена арестованного на Украине журналиста Кирилла Вышинского Ирина заявила, что в квартире ее супруга в Киеве перевернули все вверх дном.

В свою очередь гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал ограбление киевской квартиры Вышинского мародерством.