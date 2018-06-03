Полицейский открыл стрельбу в соборе в Берлине

В Берлинском кафедральном соборе произошла стрельба, сообщает Morgenpost.

По предварительным данным, огонь открыл сотрудник полиции.

В результате произошедшего пострадали по меньшей мере два человека.

Причины инцидента пока неизвестны. Полиция оцепила место происшествия.

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В апреле сообщалось, что полицейские задержали четырех человек, которые готовили теракт на полумарафоне в Берлине.

До этого в немецком городе Мюнстер водитель фургона наехал на посетителей кафе. В результате погибли два человека, сам мужчина покончил с собой.