В Химках эвакуировали ТЦ «Мега»

Источник в правоохранительных органах сообщил об эвакуации посетителей торгового центра «Мега», который расположен в подмосковных Химках, передает РИА «Новости».

«Один из посетителей торгового центра закурил, и из-за этого сработала пожарная сигнализация. Персонал и посетители ТЦ «Мега» были эвакуированы», — сказал источник.

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По словам источника, в настоящий момент торговый центр вновь вернулся к штатному режиму работы после эвакуации всех посетителей и последовавшей за этим проверки. Он также отметил, что в результате инцидента не было принято решений о задержаниях или штрафах.

Ранее сообщалось, что в Москве из-за возгорания в НМИЦ хирургии им. А.Вишневского из здания были эвакуированы около 100 человек.