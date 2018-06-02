Суд арестовал заместителя мэра Томска

Советский районный суд Томска принял решение о помещении под арест заместителя мэра Томска Владимира Костюкова по подозрению в злоупотреблении полномочиями с ущербом в 43 млн рублей, передает РИА «Новости».

«Костюков арестован на срок два месяца, то есть до 31 июля этого года», — сообщил представитель Томского областного суда.

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По предварительным данным сотрудников правоохранительных органов, в 2016 году Костюков утвердил акты приема работ подрядной организацией, зная о невыполнении условий муниципального контракта сотрудниками организации. Оценка ущерба «в виде невозможности возмещения неполноты выполненных работ» составила более 43 миллионов рублей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.