Власти рассказали о состоянии пострадавших в иркутском ТРК детей

Состояние детей, пострадавших при возгорании в ТРК «Комсомолл» в Иркутске, оценивается как стабильное. Об этом сообщает региональный минздрав, передает РИА «Новости».

«Шесть человек госпитализированы в ожоговое отделение Иркутской городской клинической больницы №3, из них двое находятся в дневном стационаре. Еще два человека направлены на амбулаторное лечение. Состояние пациентов стабильное, без отрицательной динамики», — говорится в сообщении.

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Также подчеркивается, что о происшествии был сделан оперативный доклад в Минздрав России.

Накануне в иркутском ТРК при демонстрации химических опытов пострадали восемь детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело, организаторы мероприятия задержаны.