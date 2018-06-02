Ганапольский и Киселев оказались в «расстрельном списке» по делу Бабченко

Сотрудники Службы безопасности Украины вызвали журналистов Матвея Ганапольского и Евгения Киселева и сообщили, что те оказались в списке людей, которых планировали убить заказчики покушения на Аркадия Бабченко. Об этом сами журналисты рассказали в эфире телеканала «Прямой», сообщает «112 Украина».

Ганапольский отметил, что они подписали документ о неразглашении.

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«Если говорить то, что можно сказать, то смысл заключается в том, что нам надо быть внимательными. Потому что те, кто организовывали покушение на Бабченко или «убийство» Бабченко, — это люди, которые, безусловно, будут стараться сделать реванш. Поэтому всем надо быть внимательными», — сказал он.

По словам Киселева, на встрече в СБУ речь шла об их личной безопасности.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что заказчики покушения на Бабченко также планировали убить 47 человек.