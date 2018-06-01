На Украине введут экзамен на знание языка для получения гражданства

Президент Украины Петр Порошенко издал указ, согласно которому желающим получить гражданство страны необходимо будет пройти тест на знание украинского языка, сообщает «112 Украина».

Он также поручил правительству страны в течение ближайших двух месяцев утвердить десятилетнюю программу «укоренения статуса украинского языка».

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В программе также предполагается разработка мер по улучшению качества преподавания украинского языка в учебных заведениях и разработка дистанционных и онлайн-курсов.

Ранее сообщалось, что на Украине назвали «умственно отсталыми» русскоязычных граждан страны.