Приставы описали типичного российского должника
Эксперты Федеральной службы судебных приставов опубликовали портрет типичного неплательщика алиментов. Публикацию ФССП приурочила ко Дню защиты детей.
«Анализ исполнительных документов указанной категории показал, что почти 83% от общего количества находящихся в ФССП России исполнительных производств о взыскании алиментов возбуждены в отношении мужчин. Женщин, задолжавших средства на содержание собственных детей, почти в 5 раз меньше», — говорится в сообщении.
Эксперты уточнили, что самое большое количество должников по алиментам среди молодых трудоспособных мужчин и женщин в возрасте от 30 до 42 лет. Должники в возрасте от 42 до 54 лет занимают второе место по наличию задолженности - это 23%.
«Эффективными мерами, побуждающими родителей погасить долги, остаются временное ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации и в праве управления транспортным средством», — добавили в ФССП.
Ранее сообщалось, что в России увеличилось число невыездных должников до 2,3 млн человек.