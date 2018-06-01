Момент взрыва в ТРК в Иркутске попал на видео

Появилось видео момента взрыва в ТРК в Иркутске, где в игровой комнате пострадали восемь детей.

На кадрах видна яркая вспышка в момент, когда в комнате находилось много людей. После чего взрослые в спешке стали выводить детей из комнаты.

Кто-то попытался потушить огонь.

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Ранее сообщалось, что организаторы мероприятия в иркутском ТРК «Комсомолл», где при пожаре пострадали восемь детей, задержаны.

По версии Следственного комитета, в ТРЦ «Комсомолл» проводилось представление, связанное с демонстрацией химических опытов. Во время представления произошел выброс воспламеняющегося газа, который попал на газовую горелку и кратковременно воспламенился, в результате чего дети, сидящие на первом ряду, получили ожоги.

У двоих из пострадавших детей зафиксированы ожоги до 25% тела.