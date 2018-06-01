Вышинский назвал процесс против него на Украине «пытками»

Задержанный на Украине глава портала РИА «Новости» Украина Кирилл Вышинский назвал свой арест и содержание под стражей незаконными. Об этом он сказал во время судебного заседания, трансляцию которого ведет агентство Ruptly TV.

По словам Вышинского, заведенное в отношении него дело является попыткой оказать на него давление, а сам процесс назвал «пытками».

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«Я по-прежнему считаю, что все, что сделала прокуратура и следственное управление Службы безопасности Украины является формой давления на меня», — заявил Вышинский.

Он также поблагодарил международное сообщество за внимание к ситуации с преследованием представителей СМИ на Украине и отметил, что это снизило давление на него и на его коллег.

Ранее Аппеляционный суд Херсонской области отказал защитнику главы портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского в ходатайстве об отводе судейской коллегии.