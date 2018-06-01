На Украине суд отказал защитнику Вышинского в отводе коллегии судей

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На Украине Аппеляционный суд Херсонской области отказал защитнику главы портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского в ходатайстве об отводе судейской коллегии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в начале судебного заседания адвокат Вышинского Андрей Доманский попросил суд об отводе коллегии суда, так как она отказалась выпустить Вышинского из стеклянного бокса во время заседания.

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«Заявление защитника Доманского об отводе коллегии суда оставить без удовлетворения», — заявила судья.

Ранее суд принял решение отложить рассмотрение апелляции в связи с арестом главы портала РИА «Нововсти» Украина Кирилла Вышинского на 1 июня.