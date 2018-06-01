В Подмосковье площадь пожара на мусорном полигоне выросла до одного гектара

Площадь возгорания полигона твердых бытовых отходов «Часцы» в Одинцовском районе Московской области выросла до гектара, передает РИА «Новости» сообщение источника в экстренных службах региона.

«Происходит горение на площади один гектар», — сказал источник.

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Ранее поступали сведения о возгорании полигона на 49 км Можайского шоссе.

Источник добавил, что тушение пожара ведет вертолет Ка-32, который сбросил на очаг возгорания 100 т воды.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы загорелся склад с макулатурой. Отмечалось, что возгорание произошло в Печатниках по адресу ул. Южнопортовая, д. 27. Площадь пожара составила около 500 кв. м., его тушением занимались 56 человек и 18 единиц техники.