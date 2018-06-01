В Новосибирской области ввели режим ЧС из-за срыва посевной

Власти Новосибирской области приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации из-за аномально плохой погоды, которая сорвала посевную, передает РИА «Новости» заявление врио губернатора региона Андрея Травникова.

«Признать сложившуюся ситуацию как чрезвычайную и ввести режим ЧС. Министерству сельского хозяйства подготовить необходимы документы и создать межведомственный штаб по работе в сложившихся условиях и оценке последствий воздействий неблагоприятных погодных условий», — заявил Травников на заседании областной комиссии.

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Он отметил, что введение режима ЧС позволит региону принимать дополнительные решения по государственной поддержке, вести переговоры с кредитными организациями, а также договариваться о продлении кредитов без штрафных санкций.

По данным министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко, в данный момент выполнен только 31% от запланированных посевных работ из-за «крайне аномального температурного режима и превышения среднемноголетних осадков».

Ранее сообщалось, что в Холмском районе Сахалина введен режим ЧС из-за опасности схода оползня.