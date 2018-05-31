Экс-зампреда правительства Коми приговорили к семи годам тюрьмы

В Москве Замоскворецкий суд приговорил экс-зампреда правительства Коми Константина Ромаданова к семилетнему заключению в колонии строгого режима и штрафу в 170 млн руб., предает РИА «Новости».

Как отмечается, Ромаданова обвиняли в использовании служебного положения для организации преступного сообщества, а также во взяточничестве и легализации полученных незаконным способом денежных средств в особо крупном размере. Гособвинение просило приговорить его к штрафу в 180 млн руб. и девяти годам тюрьмы.

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«Суд постановил: признать Ромаданова виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 210 УК России, частью 6 статьи 290 УК России и частью 4 статьи 174.1 УК России», — сказала судья Наталья Чепрасова.

Кроме того, Ромаданова лишили права занимать должности в госорганах в течение пяти лет.

Ранее сообщалось, что замглавы Дальневосточного таможенного управления ФТС России Сергей Федоров был задержан по подозрению в получении крупной взятки.