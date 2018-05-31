На Украине школьникам на линейке стало плохо после речи Порошенко
На Украине во время школьной линейки, где присутствовал украинский президент Петр Порошенко, нескольким детям стало плохо. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника управления информационной деятельности и коммуникации с общественностью Ивано-Франковской ОГА Владимира Джигиту.
Как отмечается, инцидент произошел в Ямницком лицее после того, как президент Украины произнес речь. Сознание потеряли трое детей.
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«Нескольким детям стало плохо, несмотря на то, что было обеспечено большое количество воды для питья и дети находились в тени до начала мероприятия», — рассказал Джигита.
По предварительным данным, дети стали терять сознание из-за жары.
Ранее сообщалось, что на Украине ученики массово упали в обморок во время линейки.